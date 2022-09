Lazio, Milinkovic e gli assist per Immobile: il dato è super

ROMA - Milinkovic crea, Immobile finalizza. La coppia gol della Lazio sono spesso loro, contro il Verona l’ennesima dimostrazione. Il Sergente, che va a caccia del primo gol stagionale in Serie A, per ora si “limita” a sfornare assist per il compagno. In totale, ad oggi, ha servito 4 passaggi vincenti (a pari merito con Pereyra dell’Udinese). Ma è la statistica riportata da Opta Paolo ad essere incredibile: Sergej ha fornito a Immobile 23 dei suoi 41 assist in Serie A, almeno 7 in più di qualsiasi altro giocatore a un compagno di squadra nel massimo campionato dal 2016/2017 (ovvero da quando giocano insieme alla Lazio). Una enorme prova di sintonia. “Milinkovic e Luis Alberto, vi porto a cena. Mi conoscono come mia moglie, i meriti dei gol che ho fatto li divido con loro”, ha commentato ridendo Ciro. Sono sempre loro i fenomeni della Lazio.