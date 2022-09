Lazio, ultimo allenamento della settimana: Casale da controllare

Le condizioni in infermeria

Patric da gestire, Casale da controllare. L’ex Verona ha riportato un fastidio all’adduttore, per oggi sono previsti controlli strumentali. Ieri ha saltato entrambe le sedute previste. In infermeria c’è anche Lazzari, fuori per una lesione di primo grado al flessore della coscia destra. Il terzino, rivalutato mercoledì, dovrebbe recuperare per la gara in programma a Firenze il 10 ottobre.