Ciro Immobile si ferma qualche giorno e prosegue le terapie. Gli esami eseguiti dalla Lazio hanno confermato l'edema al bicipite femorale della coscia destra non ancora risolto. Gli accertamenti verranno ripetuti. È in forte dubbio per lo Spezia. Sarri, anche alla luce del calendario fitto di impegni, gestirà con prudenza il pieno recupero. Lo staff medico lo rivaluterà tra 48 o 72 ore.