Lazio, Immobile ko: problema muscolare, niente Inghilterra

ROMA - Problema muscolare per Ciro Immobile a poche ore dal match contro l’Inghilterra. Il bomber della Lazio si ferma, stasera a San Siro non ci sarà. Valutazioni in corso sul suo infortunio. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Al momento non è previsto il ritorno a Roma, Ciro potrebbe anche recuperare per la prossima sfida (Ungheria, in calendario lunedì). Tanta sfortuna per lui che non gioca con la maglia dell’Italia dallo scorso 24 marzo. Le ultime partite saltate per un infortunio alla caviglia. Anche a Formello attendono notizie sul suo stato di forma, Sarri in apprensione. Mancini ora deve disegnare di nuovo la formazione senza l'attaccante biancoceleste. Si scalda Scamacca come punta centrale.