Lazio, Immobile è recuperato: ora Sarri deve decidere

FORMELLO - Ciro Immobile in campo. Via libera dei medici dopo gli ultimi esami che hanno evidenziato il riassorbimento dell’edema alla coscia. Il bomber della Lazio ha risposto presente: riscaldamento differenziato, poi insieme ai compagni ha svolto il resto della seduta partecipando anche alla partitella conclusiva . Primo test più che positivo in vista dello Spezia. Se anche domani, durante la rifinitura, darà garanzie, potrà giocare titolare.

Cataldi, allarme rientrato

Tutto ok per Danilo Cataldi, che ieri aveva interrotto anticipatamente l’allenamento per una botta. Oggi ha completato la seduta senza nessun problema. In regia toccherà a lui con Milinkovic al suo fianco. Dubbio sull’altra mezzala: Luis Alberto e Vecino si giocano una maglia da titolare. In avanti con Ciro titolare pronti Felipe Anderson e uno tra Pedro e Zaccagni. Completamente recuperato pure Lazzari, è in ballottaggio con Hysaj per la fascia destra.