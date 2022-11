Lazio, post derby con il riposo: Sarri ritrova la squadra martedì

ROMA - Tour de force quasi alla fine, la Lazio vede il traguardo della pausa per la sosta Mondiale. Giovedì la sfida con il Monza all’Olimpico, poi la Juve domenica a Torino. Maurizio Sarri, dopo le fatiche fisiche e mentali del derby, ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Appuntamento a Formello nella giornata di martedì, quando si inizierà a pensare al match contro i ragazzi di Palladino. Da valutare le condizioni di Ciro Immobile, in mattinata in clinica per altri esami strumentali. Il bomber aspetta il via libera e spera di tornare a disposizione per giovedì sera, altrimenti punterà la Juve. Ritornerà Milinkovic-Savic dalla squalifica. Dopo il turno di stop scontato nel derby, il Sergente è pronto a riprendersi il posto da titolare a centrocampo. Lazzari, uscito malconcio dalla sfida con la Roma per un problema alla spalla, non desta preoccupazione.