Lazio, Immobile salta la Juve e si sfoga sui social

ROMA - L'ingresso nel finale contro il Monza sembrava propedeutico per vederlo titolare a Torino contro la Juve e invece un nuovo fastidio, sempre nella stessa zona della coscia destra, blocca di nuovo Immobile. La Lazio con un comunicato ha ufficializzato lo stop di Ciro, che non ci sarà contro i bianconeri e che quindi chiuderà qui il suo 2022. Sui social il bomber biancoceleste si è sfogato, pubblicando in una storia la "faccina" triste, l'emoji che rappresenta il suo stato d'animo. Niente da fare, Immobile dovrà tifare da casa i suoi compagni.