Juve-Lazio, Immobile non partirà per Torino: cosa è successo

ROMA - Brutta tegola per Maurizio Sarri, che in vista della sfida tra Juve e Lazio dovrà fare a meno di Immobile. L'attaccante biancoceleste si è fermato alla fine della rifinitura, avvertendo un fastidio nella stessa zona dell’infortunio rimediato contro l’Udinese. Ancora fastidi per Immobile, che non partirà per Torino, come deciso nel controllo dopo l'allenamento, e non sarà quindi a disposizione per la sfida contro i bianconeri di Allegri. Assenza pesantissima per Sarri. Per Immobile, invece, si chiude così il 2022.