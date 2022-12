Lazio, Immobile è pronto: “Non vedo l’ora di ripartire”

Immobile e Romagnoli. Solo loro, due big, a presentarsi di fronte ai microfoni post-partita in un momento durissimo per tutti. Uno, il centravanti, ha giocato 61 minuti. L'altro, il difensore, i secondi 45 della gara. Sono scesi in campo in un momento difficile per tutti, hanno onorato il loro lavoro da professionisti nonostante la testa fosse rivolta alla notizia arrivata da Roma. La morte di Mihajlovic li ha toccati nel profondo, però hanno giocato e lavorato al servizio della Lazio, per proseguire la marcia di avvicinamento verso il rientro in Serie A contro il Lecce in programma il prossimo 4 gennaio. Hanno partecipato attivamente alla vittoria per 5-2 all'Emirhan Sport Center di Side, nel match contro i turchi dell'Hatayspor.

Obiettivi Ciro lo ha fatto segnando anche un gol su calcio di rigore, un buon auspicio in vista del ritorno in campo in campionato, dove gli infortuni che hanno caratterizzato le ultime gare prima della sosta per il Mondiale gli hanno fatto perdere terreno nella lotta per la classifica marcatori, attualmente condotta da Osimhen (distante tre lunghezze): «Mi mancava il campo - ha detto Immobile - ed è stato bello rientrare e segnare. Mi mancava la squadra e tutto quello che ci gira intorno. Ho tanta voglia di ripartire». Dopo la soddisfazione personale, Immobile da buon capitano ha anche fatto il punto sui progressi della squadra e sulle aspettative in vista della seconda metà di stagione: «Credo che il gioco e la mentalità fossero gli obiettivi da migliorare. Ci siamo allenati davvero bene, sia a Formello sia qui, abbiamo dato buone risposte nella sfida col Galatasaray e in quella con l'Hatayspor. Avevamo queste partite per mettere la testa sugli impegni ufficiali, non è facile passare dalle amichevoli al campionato. Il 22 ne avremo un’altra, dobbiamo entrare subito nel clima partita».