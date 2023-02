Lazio, i convocati per la Juve: Sarri chiama subito Pellegrini

ROMA - È appena arrivato, ma è già finito nell'elenco dei convocati per la partita contro la Juventus che vale un posto nella semifinale di Coppa Italia. Sarri non rinuncia a Luca Pellegrini, colpo last minute del mercato biancoceleste, l'ex Eintracht vivrà a Torino - da vedere se solo dalla panchina o in campo - la sua prima gara da nuovo giocatore della Lazio. Tornerà da ex in quello che è stato anche il suo stadio, l'Allianz Stadium, dove ha giocato nella stagione 2021-2022. Di seguito l'elenco completo dei convocati di Sarri.