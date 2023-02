Lazio, l'agente di Immobile: "In Italia non ha pari. Campione dentro e fuori dal campo"

"In Italia non vedo attaccanti migliori di Ciro"

Sommella non ha dubbi: “Immobile è un patrimonio del calcio italiano. In Nazionale dovrebbero giocare i migliori e io uno migliore di lui non lo vedo. Quando giocava in Under 21 c’erano tanti ragazzi forti come Destro, Balotelli, Gabbiadini, che non sono riusciti a mantenere le promesse, invece lui, come Verratti, Donnarumma, Bonucci o Chiellini lo ha fatto. E' da giocatori come lui che bisogna ripartire per partecipare al prossimo Europeo in cui arriviamo da vincitori".