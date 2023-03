Lazio, vigilia di derby: la probabile formazione di Sarri

FORMELLO - Tutto sul derby per continuare a volare in campionato dopo l’uscita di scena dalla Conference League. Lazio concentrata solo sulla Serie A, il quarto posto rimane l’unico obiettivo all’orizzonte. Sarri ha già in mente la formazione. Unico assente Immobile, mentre Hysaj dopo il problema alla caviglia è tornato nei ranghi. In porta c’è Provedel. In difesa Marusic a destra, Hysaj a sinistra. In mezzo la coppia Casale Romagnoli. A centrocampo, orfano dello squalificato Vecino, scelte quasi obbligate. Cataldi si riprenderà il posto in regia, ai suoi lati ecco Milinkovic e Luis Alberto. Solito attacco al netto dell’assenza di bomber Ciro: Felipe Anderson falso nove all’andata funzionò (con gol). Con lui Pedro e Zaccagni. Formazione praticamente fatta salvo sorprese. Servirà dare il tutto per tutto in un derby da vivere intensamente.