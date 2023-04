Lazio, Sarri fa sognare i tifosi: ecco la frase speciale dopo il Monza

ROMA - Parole che fanno sognare in uno dei momenti migliori della stagione. La Lazio vola con Maurizio Sarri in panchina, è secondo posto e fuga per la Champions. La mano del tecnico ora si vede: dopo una stagione e mezza ecco i risultati sperati da tutti. E in conferenza stampa, dopo la vittoria sul Monza, il tecnico ha parlato a cuore aperto: “Nel calcio le clausole lasciano il tempo che trovano. A parte che sul nuovo contratto la clausola non c’è più. Se uno non ci vuole più stare in un club è difficile tenerlo, a maggior ragione se è un tecnico. Ho un contratto di altri 2 anni, alla Lazio sto bene, mi sento partecipe e dentro la Lazio. Mi hanno fatto sentire importante”.