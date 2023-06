Il doppio sì di Zaccagni: prima a Chiara Nasti e poi a Lotito

Doppio sì . La cerimonia religiosa delle nozze e quella pagana del rinnovo contrattuale. Martedì sposerà la sua Chiara , poi Mattia Zaccagni dovrà prolungare anche il matrimonio con la Lazio. Sono passati due anni dalla trattativa chiusa con il Verona, era l'ultimo giorno utile di mercato. Benedetto colpo in extremis, era appena sfumata la pista Kostic, all'epoca esterno dell'Eintracht Francoforte. Lotito adesso è pronto a blindarlo , sull'agenda va fissato l'incontro per la nuova firma, è uno degli impegni inderogabili dell'estate. Ci sono i big da ricercare sul mercato per rinforzare la rosa biancoceleste, ci sono i top-player che già ne fanno parte, da blindare per la costruzione di una Lazio sempre più forte e sempre più competitiva. Zaccagni chiede un ingaggio da tre milioni di euro (superabili con i bonus), aumenterebbe del 50% l'attuale stipendio, ora ne guadagna due a stagione.

Zaccagni, Felipe Anderson e Pedro le priorità

La Champions League, unita alle ambizioni di crescita di Sarri, spinge Lotito a uno sforzo dietro l'altro. Non è un assioma matematico, però spesso per aumentare le soddisfazioni in campo, su tutti i fronti, c'è la necessità di aumentare anche il monte ingaggi. Zaccagni, Felipe Anderson e Pedro sono le ali spremute e da cui ripartire, a cui aggiungere l'innesto giusto in estate per rendere ancora più competitivo il reparto offensivo (ieri in Turchia hanno accostato Akturkoglu e Baris Yilmaz del Galatasaray). Tutti e tre, nonostante le scadenze differenti, devono ridiscutere la propria posizione con il club. Il discorso, neanche a dirlo, si allarga inserendo nella lista le questioni di Luis Alberto e Milinkovic a centrocampo.

Zaccagni, stagione da record e rinnovo

Zaccagni, "rimandato" a settembre dal ct Mancini (tornerà a chiamarlo in Nazionale), attende di essere convocato dal presidente biancoceleste per rinnovare il contratto firmato nel 2021: scade nel 2025, verrà allungato a adeguato per altri due anni, fino al 30 giugno 2027. L'accordo potrebbe prevedere anche un'opzione per un’ulteriore stagione. Negli ultimi 12 mesi ha fatto la differenza, per la prima volta in carriera ha toccato la doppia cifra di gol in Serie A: 10 timbri, anche 10 assist sommando tutte le competizioni affrontate (Coppa Italia, Europa League e Conference). Titolare fisso sulla fascia sinistra, tra gli italiani soltanto Berardi e Orsolini (oltre al compagno Immobile) hanno segnato di più in campionato. Imprescindibile per Sarri, a maggior ragione nell’annata con lo sbarco in Champions.

Il matrimonio con Chiara Nasti

Il primo appuntamento emozionante è però il matrimonio con Chiara Nasti: i due si sposeranno infatti questo martedì alle 16.30, hanno scelto la Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la stessa che nel 2005 ospitò le nozze di Francesco Totti e Ilary Blasi. Tra gli invitati, naturalmente, ci saranno tanti compagni di squadra oltre a parenti e amici della coppia. Dopo la cerimonia in chiesa è prevista una festa a Villa Miani, è stata scelta una suggestiva location, posizione rialzata e privilegiata su Roma, con tanto di vista sulla cupola di San Pietro. Per Zaccagni sarà un'estate da doppio "sì". Il legame con la Lazio va rafforzato prolungando e adeguando il suo contratto.