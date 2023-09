Lazio-Monza, Sarri costretto a far scaldare Kamada dal 1': il motivo

Lazio-Monza: cronaca, statistiche e tabellino

Lazio-Monza, il riscaldamento di Kamada

Una mossa a cui il tecnico biancoceleste è stato in qualche modo costretto a ricorrere dalle condizioni di Luis Alberto, uscito con una caviglia malconcia dal match pareggiato contro l'Atletico Madrid in Champions League. In questo momento inamovibile per Sarri, che non vuole rinunciare ai suoi colpi e alla sua leadership, lo spagnolo è partito ancora una volta tra i titolari ma al primo scatto ha avvertito un dolore. Ecco così che Kamada è stato mandato a scaldarsi e solo dopo un quarto d'ora, quando l'allarme è rientrato, il giapponese è andato a sedersi in panchina.