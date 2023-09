Lazio, Zaccagni: "Sarri ci ha chiesto una cosa. Il mio gol..."

ROMA - Un gol che ha il sapore della liberazione per la Lazio e per Mattia Zaccagni. Non segnava da aprile e la rete al Torino, che ha siglato la vittoria, è stata speciale. Un urlo per scacciare via la crisi, una festa sotto la Cura Nord sotto i tifosi e con tutti i compagni. Zaccagni, nel post partita a Sky Sport ha commentato: "Stasera eravamo convinti di fare una grande partita, Sarri ci aveva chiesto di ripartire dalla solidità difensiva e che il resto sarebbe arrivato. Il mio gol? Sono contento, soprattutto per la vittoria importante. Siamo partiti un po’ blandi rispetto agli altri anni, abbiamo creato meno. Davanti c’è qualcosa di importante che ci aspetta, siamo pronto a prendercelo”.