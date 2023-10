Lazio, Rovella re dei tackle: i numeri sono super

La concorrenza a centrocampo è agguerrita, Sarri ha iniziato con Cataldi come riferimento tra le due mezzali, era stato il titolare indiscusso della stagione 2022-23, da Lazio- Monza in poi ha trovato pochissimo spazio sia in Serie A, sia in Champions League. In Europa il tecnico ha optato per la soluzione più conservativa con Vecino regista tra Kamada e Luis Alberto.Una composizione del reparto che al momento viene considerata improponibile per questioni di equilibrio. «A me va bene giocare con tutti, qui ci sono molti giocatori forti, non ci sono problemi. Le partite da giocare sono tante, ognuno deve dare il massimo», aveva detto in conferenza dopo la vittoria sul Torino, appena conclusa la partita che ha segnato il suo esordio dal primo minuto. Rovella non ha intenzione di fermare la sua crescita. Oltre ai palloni, vuole continuare a strappare applausi.