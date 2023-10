Lazio, Castellanos preconvocato con l’Argentina: Scaloni lo segue

ROMA - Taty Castellanos è in crescita. Il dualismo con Immobile fa bene ad entrambi: l’argentino gioca con grinta, ruba palloni, fa sponde e sportellate. Ciro entra e segna il gol decisivo con la Fiorentina. Due punte per far volare la Lazio. E in Argentina stanno iniziando a notare le prestazioni dell’ex Girona. Il ct Scaloni lo ha inserito nella lista dei preconvocati dell’Argentina per i prossimi due match di qualificazioni ai Mondiali da giocare contro Uruguay e Brasile. Una bella soddisfazione per il Taty, che spera davvero nella chiamata definitiva. Ha già vestito la maglia dell’Albiceleste, ma solo tra le giovanili. Debutto nella selezione Under 23 il 19 gennaio del 2020. Sei presenze totali e nessun gol. Ora vuole l’esordio tra i grandi. A 25 anni è pronto a guadagnarsi la nazionale con la sua Lazio.