Diretta Lazio-Fiorentina: ora LIVE la partita di oggi

ROMA - Occasione importante per la Lazio. Serve battere la Fiorentina per tornare in zona Europa e non perdere il treno delle prime. La scalata è ancora dura, punto dopo punto bisogna tornare sotto dopo un inizio di campionato con diverse ombre. Un ko rischierebbe di lasciare la squadra a centro-classifica. Fischio d'inizio alle ore 20:45.

20:28

Le parole di Guendouzi

Guendouzi, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della partita: "Dobbiamo partire bene oggi. Non abbiamo giocato bene le ultime partite e quindi dobbiamo partire forte per costruire la nostra fiducia e giocare come abbiamo fatto con Sassuolo e Atalanta. Se giochiamo così possiamo battere tante squadre. L'importante sarà mantenere la concentrazione".

20:05

Lazio, focus su Luis Alberto

Il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, è stato coinvolto in otto reti in 12 sfide contro la Fiorentina in Serie A (quattro gol e quattro assist), contro nessuna avversaria ha preso parte a più marcature (otto anche contro il Bologna) e contro nessuna squadra ha segnato di più nella competizione (quattro centri anche contro il Sassuolo).

19:50

Il momento della Lazio

La Lazio ha vinto sei delle ultime 10 sfide di Serie A contro avversarie nelle prime cinque posizioni in classifica a inizio giornata (4P), anche se ha perso le due più recenti (contro Juventus e Milan): i biancocelesti non trovano tre sconfitte consecutive in questo tipo di gare nella competizione da aprile 2021.

19:32

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

19:30

Lazio, solo i tre punti

Vincere e convincere, la Lazio affronta l'esame Fiorentina (4 punti più avanti in classifica) per mettersi di nuovo in scia delle altre grandi. Inizio di campionato complicato, pesano tanto le due sconfitte iniziali con Lecce e Genoa. Stop ai passi falsi.

Roma - Stadio Olimpico