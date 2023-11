Sport e Salute risponde a Sarri: "Olimpico in ottime condizioni"

Olimpico, Sport e Salute replica a Sarri

"Due squadre tra le più forti d'Italia hanno giocato su un campo nemmeno da dilettanti, ma amatoriale - ha detto il tecnico biancoceleste -. Se un giorno andrò via dalla Lazio sarà per questo motivo. Uno stadio bello per i concerti, brutto per giocarci a calcio". Alle parole di Sarri ha replicato Sport e Salute, secondo cui "il terreno di gioco dellì'Olimpico è in ottime condizioni e rispetta in pieno i requisiti della Uefa, su tutti planarità e densità. Pertanto, non costituisce un tema nella società".