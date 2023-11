Lazio, Sarri a sorpresa: eppure va veloce

Surprise! Adesso faccio arrossire tutti coloro, specie dalla cintola in su dello stivale, che hanno sparato a salve sul primo terzo di campionato della Lazio. Giudizi che in gran parte sono rimasti appiccicati allo sciagurato pronti via, due batoste dai presunti pigmei alla Laziona del secondo posto (ma anch’io qualche spruzzatina di veleno l’ho data). Dunque, di cosa si tratta? Vado a spulciare nelle contestatissime 12 giornate di campionato e cosa ti trovo? Che la new Lazio sta facendo meglio della Lazio-Champions della stagione scorsa: tre punti in più, cinque gol in più, solo un gol in più alle spalle di Provedel. Ma non solo: Sarri sta attraversando la sua stagione migliore, una raccolta di punti (e di qualità di gioco) superiore ai due precedenti campionati. Ma poi guardi la classifica e dici: a Franco gli è partita la brocca! Oggi la Lazio è decima, nona nel punteggio, alla dodicesima dell’anno passato era quarta, due anni fa sesta. Sembra che i conti non tornino. Se non fosse che il raffronto viene fatto non sul numero ma sulla identità delle partite. Cioè fra le partite della Lazio con le stesse squadre e negli stessi stadi. Con gli avversari finora affrontati nel campionato in corso, la stagione d’esordio di Sarri era stata disastrosa, soltanto tre vittorie su dieci (Lecce e Monza erano in B), anche se fra le tre vittorie brilla il trionfale 3-0 sulla Roma, media di 1 punto a partita. Meglio nella seconda, 1,2 di media, ma meglio ancora nel campionato in corso, 1,4. Un rendimento a salire, quindi, come lo stesso allenatore aveva annunciato al momento del suo approdo a Formello. Appare evidente che negli altri confronti la Lazio ha elevato il proprio rendimento, soprattutto nel 2022/23 concluso con il secondo posto.