Lazio-Inter, Lazzari espulso da Maresca all’86’: ecco cosa è successo

ROMA - Sono gli ultimi minuti di Lazio-Inter: Lazzari cerca l'azione personale e viene steso sulla trequarti. Maresca vede il fallo, ma lascia correre per il vantaggio. Il terzino non ci sta e si rialza velocemente mandando a quel paese l'arbitro. Rosso diretto per proteste e match chiuso all'86'. Inutili le spiegazioni da parte di Immobile, che da capitano prova a mediare. Niente da fare. Il direttore di gara indica la via degli spogliatoi per l'ex Spal che lascia così il campo. Ora rischia anche più di una giornata. Potrebbe aver chiuso l'anno visto che di match da giocare nel 2022 ce ne sono solo due: Empoli e Frosinone. Si attenderà il verdetto del giudice sportivo.