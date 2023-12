Lazio, Kamada proprio non va. Sarri spiega il motivo…

ROMA - Daichi Kamada titolare al posto di Luis Alberto infortunato. Il giapponese contro il Frosinone aveva l’occasione grossa per brillare, eppure un’altra chance è stata sprecata. Dopo un’ora di partita Sarri lo ha tolto: fischi dagli spalti dell’Olimpico. Prestazione opaca con qualche guizzo ad inizio match, ma poi più nulla. Non è Luis, certo. E il dubbio che giochi in una posizione non sua cresce di giorno in giorno. Eppure Sarri non lo ha scaricato: "Kamada è di difficile interpretazione. È un ragazzo più chiuso, molto meno espansivo. Diventa più difficile tirargli fuori cosa non gli sta funzionando. Io ci credo ancora, a Francoforte avevo visto un giocatore importante". Daichi rischia di rimanere fuori anche dalla lista dei convocati del Giappone per la Coppa d’Asia (uscirà il 2 gennaio). Se partirà resterà lontano dalla Lazio per circa un mese. Il futuro è tutto da scrivere con il contratto in scadenza a giugno. Avrà bisogno di altre occasioni per sbloccarsi.