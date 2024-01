Sarri: "La Roma? Non ci interessa la Coppa Italia ma solo il derby"

Maurizio Sarri ha commentato Udinese-Lazio . Inizia bene il 2024 dei biancocelesti e l'allenatore in conferenza stampa ha speso parole al miele per i suoi dopo la vittoria di Udine. Dalle condizioni di Immobile e Luis Alberto fino al derby di Coppa Italia contro la Roma, leggi le interviste, le parole e tutti gli aggiornamenti.

18:00

Pellegrini dopo Udinese-Lazio

"Non ho capito tanto, ho segnato ma è come se le emozioni arrivassero ma fossero ovattate dalla concentrazione, sono contento che abbiamo vinto. Tiro? Abbiamo parlato con i compagni, analizzato la situazione, c’era una barriera di giocatori da 1.98 e 1.90 che potevano saltare, la cosa più intelligente da fare era metterla all’angolino e il portiere avrebbe fatto fatica. Sono arrabbiato con me stesso, felice per il gol con questa maglia, ma ho fatto 111 partite nei professionisti e un gol è poco, dobbiamo continuare così e ne arriveranno altri. Il nostro pensiero era su questa partita, ci siamo prefissati degli obiettivi, pensare partita per partita. Siamo a 3 punti dalla zona Champions sapendo che abbiamo fatto una prima parte non perfetta. Primo gol con la Lazio immaginabile? È una cosa emozionante, non me lo sarei mai aspettato, sapevo che sarei andato alla Lazio in qualche modo, sono contento di averlo fatto così presto. Non abbiamo mai mollato, avevamo dei difetti come ne abbiamo ancora, ma è un gruppo con valori importanti di persone umane, oltre che come calciatori. È questione di tempo, non abbiamo fatto ancora nulla”. Così Luca Pellegrini ai microfoni di Lazio Style Channel.

17:45

Sarri sul derby di Coppa Italia con la Roma

"Il derby ora è uno stimolo? La formula della Coppa Italia a me non piace, lo sanno tutti, ma qui non ci interessa nemmeno il passaggio del turno, ci interessa il derby per la nostra gente".

17:38

Sarri su Immobile e Luis Alberto

"Immobile e Luis Alberto recuperano per il derby? Hanno il controllo domani, massimo rientrano martedì, forse Immobile ce la fa, Luis Alberto non so".

17:35

Sarri e le sostituzioni

"Rovella? Meglio la fase difensiva, mi ha sorpreso, ha ancora margini di crescita in quella di impostazione. Le sostituzioni dell'intervallo non sono state punitive: Isaksen non stava bene, Kamada era già ammonito, ma sono contento di chi è entrato".

17:33

Sarri e la mentalità Lazio

"Dal punto di vista della mentalità e caratteriale ancora dobbiamo trovare un'espressione definitiva, se fossimo quelli dell'ultimo mese tanta roba...".

17:32

Sarri dopo Udinese-Lazio

"Partita difficile, sporca, su un terreno non ideale e con una squadra più fisica di noi. Sono contento di come hanno reagito i ragazzi, lo spirito è diverso rispetto a qualche settimana fa". Così Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn dopo la vittoria in casa dell'Udinese.

17:22

Cioffi sul gol del 2-1

"Faccio i complimenti ai ragazzi, è una sconfitta che ci lascia tanto amaro in bocca per le occasioni lasciate alla Lazio. Ora ripartiamo. I due gol? Il 2-1 è l'unico tiro in porta del secondo tempo, credo che ci sono state tante cose a favore della Lazio". Così Gabriele Cioffi dopo Udinese-Lazio ai microfoni di Dazn.

17:20

Vecino dopo Udinese-Lazio

"Vittoria importantissima, l'Udinese è una squadra tosta ma l'importante è avere vinto. Quando entro in campo cerco sempre di dare il meglio ma penso già a mercoledì (il derby contro la Roma in Coppa Italia, ndr). Oggi eravamo concentrati su questa partita, era importante continuare la serie di successi e la vittoria ci dà fiducia. Nuova Lazio? Non abbiamo cambiato così tanto ma vedo i nuovi sempre meglio e si impegnano al massimo per darci una mano". Così Matias Vecino dopo Udinese-Lazio ai microfoni di Dazn.

17:05

Udinese-Lazio 1-2: la cronaca della partita

Apre Pellegrini su punizione, poi pareggio di Walace. Il centrocampista entra e segna, ora il derby di Coppa Italia LA CRONACA DELLA PARTITA

16:58

Udinese-Lazio, la conferenza stampa di Sarri

Fischio finale al Bluenergy Stadium: ora Maurizio Sarri è atteso in conferenza stampa per commentare Udinese-Lazio. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale con la nostra diretta.

