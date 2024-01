Diretta Sarri, interviste e conferenza stampa LIVE dopo Lazio-Roma

21:08

La Lazio fuori dalla crisi: le parole dell'allenatore

"In questo momento siamo fuori. Spero sia la versione difiniva della mentalità di questa squadra, ma siamo di fronte a un gruppo che a volte vive momenti completamente diversi da questi. Ci sono squadre più attrezzate di noi lo sappiamo, abbiamo fatto un percorso più lungo per tanti motivi: infortuni in più, calo di rendimento di alcuni giocatori che l’anno scorso. Bisogna ringraziare i nuovi arrivati che a un certo punto ci hanno tenuto a galla e ora se l’atmosfera nel gruppo è questa potrebbe essere l’occasione per recuperare un po’ tutto".

21:06

Il debutto di Mandas: le parole di Sarri

"Il ragazzo ci ha dato grandi indicazioni in allenamento, le sensazioni erano positive. Essendo un ragazzo di nostra proprietà c’era l’opportunità di vederlo anche in partita. Mi sembra sia andato molto bene, ha confermato quello che ci aveva lasciato pensare in allenamento".

21:04

Sarri e la prestazione al derby

“La prestazione mi lascia soddisfatto, poi vincere il derby della qualificazione in Coppa Italia non mi importava niente perché quando giochi un derby l’ultimo pensiero è che hai è che ci sono in palio tre punti. Il derby è l’unica gara che devi giocare per la tua gente, per la gente che vive insieme a te nel quotidiano, che la gente vive per te. La giochi per loro e quindi ci rende felici aver dato soddisfazione al popolo laziale. Passare la sera del compleanno dopo aver perso un derby era dura (ride, ndr)".

20:58

La partita secondo Sarri: "Le parole di Mou non mi fanno effetto"

"Di palle gol ce ne sono state poche anche per noi anche nel primo tempo. Siamo entrati un po’ bloccati, dopo 20 minuti dal primo gol è una bestemmia non fare il secondo. La vittoria non è legittima, è stretta. Non mi fanno nessun effetto le parole di Mourinho”.

20:56

Sarri parla in conferenza stampa

"Il rigore è netto, il colpo è abbastanza netto. E infatti Orsato al Var ci è rimasto 8 secondi e si è subito reso conto. Escluso i 3-4 minuti nel recupero, palle gol la Roma zero".

20:55

Sarri sui tifosi della Lazio

"Volevo ringraziare il pubblico, l’atmosfera allo stadio era stupenda. Sono contento più per loro che per la qualificazione. I ragazzi mi hanno fatto anche un regalo perché passare il compleanno con una sconfitta sarebbe stata triste. Grazie a ragazzi e ai tifosi. Quando vinci un derby ti sembra sempre il più bello, ma per me sono stati tutti così”.

20:53

Le prime parole di Maurizio Sarri

Maurizio Sarri, a Lazio Style Channel, ha parlato dopo il derby vinto: "Il regalo me l’hanno fatto i giocatori. Prestazione bella tosta, un tempo di grande attenzione e grande apprensione. Nel secondo tempo il risultato ci sta stretto. Abbiamo concesso veramente poco, anche nel secondo tempo abbiamo concesso un tiro alto. Dispiace aver vanificato situazioni in ripartenza".

20:51

Lazio, le parole di Lotito

"Come diceva Boskov 'rigore è quando arbitro fischia' e l'arbitro ha fischiato, peraltro dopo aver rivisto l'azione al Var - ha risposto in diretta su 'Mediaset' - il presidente biancoceleste a una domanda sul contatto tra Huijsen che alla fine ha deciso il match -. Ma al di là di questo abbiamo la consapevolezza di aver meritato la vittoria: in campo c'è stato un gruppo che ha giocato a pallone e ha portato a casa il risultato". Qui tutte le parole del presidente della Lazio.

20:42

Il retroscena su Zaccagni

Zaccagni, in dubbio alla vigilia del derby, alla fine è risultato decisivo. Il dottore della Lazio, Rodia, a Lazio Style Channel ha parlato dell'esterno: "Zaccagni è tornato a Roma senza poter indossare le scarpe da Udine tanto il piede era gonfio. Isaksen era uscito dall'ultima partita con una distrazine al ginocchio. Stiamo stati in difficoltà per recuperare tutti in tempi brevissimi e stretti".

20:20

La festa della Lazio

Anche Sarri ha festeggiato con la squadra e i tifosi. Nel giorno del suo 65esimo compleanno ecco il bel regalo con il derby vinto e la semifinale di Coppa Italia. È per la prima volta per il tecnico nella sua carriera.

20:00

Lazio-Roma, tra poco le parole di Maurizio Sarri

A breve Maurizio Sarri parlerà a tv e in conferenza stampa dopo il derby di Coppa Italia vinto contro la Roma per 1-0. Un bel regalo di compleanno per il tecnico che oggi compie 65 anni.

Roma - Stadio Olimpico