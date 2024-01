Lotito e l’esonero di Mourinho: “Non guardo in casa d’altri. Ma…”

ROMA - L’esonero di Mourinho: una notizia che ha fatto eco in tutto il mondo e soprattutto a Roma. Sponda Lazio Claudio Lotito, presidente biancoceleste, all’AdnKronos parla della notizia del giorno: “Non mi interesso dei problemi degli altri, non commento cose che non mi riguardano e non conosco, spero che non lo facciano gli altri con me. Ognuno sa quello che succede in casa sua, purtroppo non tutti hanno lo stesso buon gusto…". Lazio lontana da Roma, volata a Riyad per la semifinale di Supercoppa contro l’Inter in programma venerdì sera. Testa solo a quella partita, a tutto ciò che è fuori e che non riguarda direttamente la società va tenuto lontano. Parola di Claudio Lotito.