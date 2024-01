Inter-Lazio, Lulic con Sneijder: cena tra ex in Svizzera

AROSA (SVIZZERA) - Una storia Instagram per una foto che immortala due ex calciatori di Inter e Lazio. Senad Lulic, leggenda biancoceleste, a tavola con Wesley Sneijder, ex nerazzurro dell’era del Triplete. I due sono insieme ad Arosa, in Svizzera, per un torneo di calcio sul ghiaccio (l’evento si chiama IceSnowFootball). Con loro anche altri ex calciatori. E la sera ecco l’occasione per vedere insieme Inter e Lazio di Supercoppa. “Comunque sempre forza Lazio”, la didascalia inserita da Senad, l’uomo simbolo della Coppa Italia del 2013 vinta contro la Roma, nella storia postata su Instagram.