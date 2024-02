La Lazio verso il Bayern Monaco: due titolari ancora out

Reduce dalla vittoria convincente in campionato contro il Cagliari , la Lazio si avvicina alla partita d'andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco . Fischio d'inizio in programma per mercoledì 14 alle 21. I ragazzi di Sarri sono subito tornati ad allenarsi in vista della partita, ma con l'infermeria che ancora ospita due titolari.

Lazio, le condizioni verso il Bayern Monaco

Infatti Zaccagni e Patric difficilmente recupereranno per la partita contro i tedeschi. I due stanno facendo di tutto per andare quanomeno in panchina, a disposizione di Sarri, ma sicuramente nessuno dei due sarà in grado di partire titolare. Mentre ci sarà Rovella. L'ex Monza aveva saltato le ultime sedute di allenamento prima della partita contro il Cagliari, per la quale era squalificato. Il centrocampista ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo e ci sarà contro il Bayern Monaco, che non se la passa bene dopo il k.o. in Bundesliga contro il Bayer Leverkusen.