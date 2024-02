Lazio-Bologna, Sarri non parla dopo la partita. Il motivo

ROMA - Maurizio Sarri commenta ai microfoni delle tv collegate e in conferenza stampa la partita della sua Lazio, persa 2-1 in rimonta contro il Bologna. Tutte le parole dell'allenatore biancoceleste in tempo reale.

Lazio-Bologna 1-2, tabellino e statistiche

15:45

Il commento della Lazio in sala stampa

Sulla questione silenzio stampa ha dato ulteriori delucidazioni direttamente la Lazio, nella sala conferenze dello Stadio Olimpico: "Preferiamo non commentare questa partita, com'è successo contro la Juventus. Ci sono state varie cose in tutta la sfida".

15:30

Fabio Bazzani: "Silenzio stampa Lazio? Vi dico la mia"

L'ex attaccante della Lazio ha parlato a Dazn del silenzio stampa della Lazio: "Io posso interpretare che in certe situazioni provi a riflettere invece di andare a commentare a caldo e cercare così di ritrovare la lucidità. Non so i motivi veri e reali, quello lo sanno solo loro, ma penso che ci sia delusione dopo aver giocato un primo tempo così bene, soprattutto dopo la vittoria contro il Bayern"

15:17

Thiago Motta: "Battuta una grande squadra"

Il tecnico del Bologna ha commentato con felicità il successo in rimonta dell'Olimpico: "Abbiamo battuto una big di questo campionato che è in un buon momento di forma. Non era semplice prenderci i tre punti qui oggi".

15:10

Silenzio stampa della Lazio

Non solo Sarri: nessuno della Lazio parlerà alle varie emittenti dopo il ko contro il Bologna. Questa la scelta presa dal club. Le motivazioni sarebbero riconducibili alle decisioni arbitrali di Maresca che non sono piaciute al club biancoceleste.

15:07

Sarri non parla dopo il ko contro il Bologna

Il tecnico della Lazio ha deciso di non parlare dopo la partita persa contro i rossoblu: una scelta dettata dalla rabbia per la direzione di gara dell'arbitro Maresca

14:54

Zirkzee e gli elogi alla Lazio: "Non era facile batterla"

Il match winner della sfida dell'Olimpico ha parlato dopo la partita: "Possiamo essere orgogliosi di noi oggi, non è stato facile battere la Lazio oggi che è una grande squadra. E' stata una grande vittoria di squadra"

14:52

I numeri del match con il Bologna

12-11 per la Lazio il conteggio dei tiri verso la porta oggi nel match con il Bologna. 7-3 i tiri nello specchio per i biancocelesti. Gli emiliani vincono nel possesso di palla: 56% a 44%.

14:41

Sarri polemico

Sarri, nel pre partita, ha avuto da ridire sull'orario del match, che segue la sfida di Champions contro il Bayern, e ha protestato per alcune decisioni dell'arbitro Maresca. LEGGI LA NOTIZIA

14:35

Nona sconfitta stagionale per la Lazio

Sconfitta numero 9 per la Lazio di Sarri, al terzo ko casalingo in questa stagione dopo quelli contro il Genoa (0-1 il 27 agosto) e l'Inter (0-2 il 27 dicembre).