ROMA - Minuto 48 di Lazio-Bologna: Isaksen va giù in area, Maresca non interviene e il primo tempo si chiude tra le protesta dei biancocelesti. La tensione è continuata anche negli attimi successivi perché Sarri, già nervoso nel prepartita, ha chiesto subito chiarimenti all’arbitro, inoltre il direttore sportivo Fabiani ha aspettato il fischietto a bordo campo per un breve confronto sul penalty non assegnato alla Lazio, che sulla carta poteva valere il 2-1 prima del riposo.