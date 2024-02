Luis Alberto nella storia della Lazio: eguagliate due leggende del club

ROMA - Un gol amaro quello realizzato da Luis Alberto al 'Franchi' di Firenze, che non è bastato alla Lazio poi rimontata e battuta 2-1 dalla Fiorentina in uno scontro diretto importantissimo nella corsa all'Europa. Un gol che ha comunque un peso importante per lo spagnolo, riuscito a centrare un prestigioso traguardo proprio grazie a questa realizzazione.

Lazio, Luis Alberto 'aggancia' D'Amico e Nedved

Quella segnata ai viola è infatti la numero 51 in maglia biancoceleste per il 'Mago' (294 finora le gare giocate con l'aquila sul petto), che ha così agganciato due leggende al terzo posto nella classifica all-time dei centrocampisti più prolifici. A toccare questa quota prima di lui in passato erano stati l'indimenticato Vincenzo D'Amico e Pavel Nedved, riusciti entrambi a vincere uno Scudetto con la Lazio rispettivamente nel 1974 e nel 2000. Nel mirino di Luis Alberto ora le prime due posizioni, anche se non sarà semplice raggiungere Fulvio Bernardini a quota 67 e Sergej Milinkovic-Savic, primo di questa speciale classifica con 69 gol.