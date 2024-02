Fiorentina-Lazio 2-1: Bonaventura decisivo, a Sarri non basta Luis Alberto

FIRENZE - Fiorentina pimpante, sfortunata, vogliosa. Lazio cinica, fortunata, ma arrendevole e senza gioco. Italiano batte Sarri in rimonta 2-1. Tre pali della Viola, poi lampo di Luis Alberto all’unico tiro in porta. Nella ripresa Kayode pareggia, Nico Gonzalez sbaglia un rigore (altro palo). Al 69’ la rete decisiva di Bonaventura. Sarri in difficoltà di gioco con i suoi praticamente mai pericolosi. La Fiorentina scavalca la Lazio in classifica, ora è settima a 41 punti. I biancocelesti uno sotto. La Champions è ormai un miraggio.

Fiorentina-Lazio, dai pali al gol di Luis Alberto

La Fiorentina parte forte con tre angoli in 2’. Poi entra in scena la sfortuna. Nico Gonzalez calcia, Provedel devia, il palo respinge. Sulla ribattuta Casale salva sulla linea il tiro di Bonaventura. Due miracoli, ne segue il terzo. Colpo di testa di Belotti e palo pieno. E ancora: angolo di Biraghi e deviazione di Nico Gonzalez che si stampa di nuovo sul palo. Poi il lampo Lazio: Guendouzi serve Luis Alberto, che stoppa in area e calcia: gol a sorpresa e vantaggio biancoceleste sul finire del primo tempo. Tutti increduli al Franchi, tranne il Mago e i compagni che festeggiano.

La ripresa con Belotti decisivo

Sarri scontento dei suoi toglie Marusic e Isaksen per Hysah-Zaccagni. Provedel ancora decisivo su colpo di testa di Ranieri. Contropiede sbagliato della Lazio, ripartenza e Belotti è bravo a mettere dentro: Kayode tira e segna l’1-1. Mezz’ora alla fine. Dentro Vecino per Cataldi. Casale atterra Belotti in area, Nico Gonzalez dagli undici metri prende il palo. Ennesimo legno: incredibile. Il vantaggio arriva comunque poco dopo: tiro di Beltran respinto da Provedel, Belotti lì davanti non sbaglia e fa 2-1. Sarri si gioca la carte Pedro e Castellanos. Non succede più nulla, fa festa la Fiorentina nel suo Franchi.