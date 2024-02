Lazio, Vecino da record: supera Montero ed entra nella storia della Serie A

ROMA - In una Lazio in crisi dopo la sconfitta di Firenze ci sono state piccole 'consolazioni' individuali per alcuni biancocelesti come Luis Alberto e Matias Vecino, soddisfazioni che i tifosi sperano possano dare la carica ai diretti interessati e contagiare i compagni in vista delle due prossime sfide contro il Milan in campionato e a Monaco di Baviera contro il Bayern nel ritorno degli ottavi di Champions League.