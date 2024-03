Klose rivela: "Bayern-Lazio? Tifo i biancocelesti, io e la mia famiglia ci siamo affezionati"

Se si parla di storia recente della Lazio , è impossibile non mettere nell'Olimpo biancoceleste Miroslav Klose . Il campione del Mondo tedesco a Roma ha giocato alcune delle sue migliori stagioni vincendo anche la storica Coppa Italia del 2013. Era arrivato nell'estate del 2011 dal Bayern Monaco , e ora la squadra di Sarri proprio contro i bavaresi si giocherà l'accesso ai quarti di finale di Champions League dopo l'1-0 dell'andata , dove Klose aveva portato fortuna . Il tedesco, alla vigilia del ritorno, ha ribadito il suo affetto per la Lazio .

Bayern-Lazio, le parole di Klose

Queste le sue parole all'emittente tedesca ran.de: “Bayern Monaco o Lazio? Tiferò i biancocelesti. Principalmente perché sono stato un anno in più alla Lazio che al Bayern. Adesso vado spesso a Roma e ho molti amici lì. In questi cinque anni io e la mia famiglia ci siamo affezionati moltissimo alla città e al club per tutto quello che abbiamo vissuto insieme. Inoltre, sono sempre più per le outsider e il Bayern era e continua ad essere nettamente favorito".

Klose e il legame con la Lazio

Klose poi continua a parlare del suo legame con i biancocelesti e con l'Italia: “La Lazio è stato il coronamento della mia carriera. Vale per tutto il pacchetto con la città, con la Lazio, con la squadra. Nel 2011 ci sono state anche altre offerte da Inghilterra e Turchia. Ma come famiglia abbiamo chiaramente scelto Roma ed è stata la cosa migliore che ci potesse capitare. Non solo perché lì i nostri figli hanno iniziato la scuola e hanno imparato l’italiano. Ma ho anche imparato che in Italia le persone vivono il calcio in modo diverso”.