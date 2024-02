Lazio, Lotito scherza con Klose: la risposta di Miro è a sorpresa

ROMA - Una Lazio da sogno batte il Bayern Monaco nel primo round degli ottavi di Champions League. Il rigore di Immobile e un'attenzione tattica impeccabile consentono a Sarri adesso di avere un leggerissimo vantaggio in vista della gara di ritorno. Prima, però, un minimo di festeggiamenti è ammesso: lo stesso Lotito nel post partita si è fermato con Klose, Oddo e Toni a bordocampo dando vita a un simpatico siparietto.

Siparietto Lotito-Klose

Il presidente biancoceleste si è intrufolato tra le telecamere e il tavolo di Amazon Prime a bordocampo per scherzare con i tre ex calciatori. E a Klose ha confessato che, se il Bayern gioca così, il passaggio del turno per la Lazio è possibile. L'ex bomber ha risposto, ridendo: "è facile, è facile".