Lazio, Luis Alberto è tornato in gruppo: Sarri lo vuole con l’Udinese

La fantasia al potere, accompagnata però dalla convinzione. Luis Alberto prepara un finale convincente: deve chiudere la stagione come l'aveva iniziata, vestendo i panni da leader e trascinatore. Per cominciare, ieri, si è tolto di dosso qualsiasi timore di un forfait per il posticipo con l'Udinese. Regolarmente in gruppo dall'inizio alla fine della seduta. Riscaldamento, attivazione atletica, prove tattiche e partitella conclusiva, quella che invece aveva saltato per precauzione venerdì pomeriggio (era stato sostituito dal Primavera Coulibaly). Lo spagnolo al top non è un optional, ma una necessità: aveva segnato 3 gol nelle prime 9 giornate (contro Napoli, Juventus e Sassuolo), il freno si è azionato da metà ottobre, tanto che il quarto timbro è arrivato solo nella trasferta di Firenze del 26 febbraio, amara per sviluppo e risultato.