Lazio, il messaggio di Immobile ai tifosi dopo le critiche: "Rialziamoci!"

C'è grande amarezza in casa Lazio dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco . La vittoria conquistata all'Olimpico aveva fatto sognare il popolo biancoceleste, ma in Germania è arrivata la sconfitta che ha estromesso la corsa della squadra di Sarri.

Il messaggio di Immobile ai laziali

Non sono mancate le critiche a Ciro Immobile per il colpo di testa fallito a pochi passi dalla porta difesa da Neuer. Il capitano della Lazio ha voluto ricompattare l'ambiente, attraverso un eloquente post pubblicato su Instagram: "Buongiorno laziali. A volte le cose non vanno come desideriamo ma l’importante è avere la voglia di rialzarsi. Nel calcio si vince e si perde, si fa gol e si sbaglia , ci si arrabbia e si sorride ma stavolta per noi quello che conta è il percorso e il nostro se pur con qualche rammarico è stato bellissimo. Anche questa è una esperienza che servirà a noi tutti per essere più forti. Forza Lazio".