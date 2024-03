Luis Alberto, serata da incubo: mani in faccia in panchina

La Lazio è stata battuta 2-1 all'Olimpico dall'Udinese. I tifosi hanno contestato la squadra e non hanno risparmiato fischi a nessuno. Il capitano Immobile si è infuriato dopo essere stato sostituito al 60' da Castellanos. Nei minuti finali Luis Alberto, seduto in panchina accanto a Ciro, a un certo punto si è portato le mani al volto, sconsolato. L'emblema dello sconforto in casa biancoceleste. I due hanno vissuto l'ultima fase del match uno accanto all'altro.