Lazio, le reazioni social dopo le dimissioni di Sarri e la conferma di Martusciello

Le dimissioni di Maurizio Sarri e la conferma ufficiale di Giovanni Martusciello , alla guida della prima squadra della Lazio , hanno provocato molteplici reazioni sui social. Scatenati i tifosi biancocelesti, che hanno preso d'assalto i canali del club di Claudio Lotito , sempre nel mirino del popolo laziale. Non tanto per la separazione con il tecnico toscano, quanto per la scelta del successore e per l'andamento della stagione 2023/24.

La reazione dei tifosi della Lazio dopo l'addio di Sarri e la conferma di Martusciello

Nel pomeriggio di ieri, Maurizio Sarri ha deciso di rassegnare le dimissioni da allenatore della Lazio, dopo la pesante sconfitta interna con l'Udinese e l'eliminazione dalla Champions League, incassata contro il Bayern Monaco di Tuchel. La reazione di Ciro Immobile all'ultima sostituzione è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, evidenziando un rapporto non più idilliaco tra Sarri e parte dello spogliatoio.

Tifosi biancocelesti divisi dalla scelta di mister Sarri e dalla volontà di Lotito di affidarsi ad un traghettatore come Giovanni Martusciello, finora vice del tecnico ex Napoli e Juve. Sponda laziale, si registra grande amarezza per i risultati ottenuti in questa stagione, con la zona Champions sempre più lontana e un rendimento non all'altezza della situazione. I capitolini, però, restano in corsa per la vittoria della Coppa Italia, essendo in semifinale contro la Juventus di Allegri. Nelle prossime ore, toccherà al patron Lotito lanciare un segnale e dare una risposta concreta alla tifoseria, con un occhio al futuro.