Lazio, Tudor ad un passo: c'è l'accordo fino al 2025. I dettagli e le cifre

L'arrivo, l’incontro, l’accordo di massima. Lotito, il diesse Fabiani e Igor Tudor si sono visti ieri sera. Il tecnico croato ha dato la sua disponibilità, nei prossimi giorni l’intesa sarà ratificata fino al giugno 2025. Sarà lui il dopo-Sarri, subentrerà durante la sosta. Tudor era arrivato da Spalato nel pomeriggio insieme al manager Anthony Seric, ex difensore biancoceleste, da tempo vicino alla società. Lotito era stato in Senato fino a sera, poi si è spostato a Villa San Sebastiano. Alle 23 l’uscita dai cancelli. Il diesse Fabiani nel tardo pomeriggio era impegnato in una riunione, gli indizi facevano una prova. Tudor aveva chiesto un contratto fino al 2025, è lo stesso accordo che proponeva Lotito. Le idee coincidevano. Non serviva solo un’intesa contrattuale, soprattutto economica e tecnica. E’ stato discusso il progetto. Tudor è esperto del 3-4-2-1, applica anche il 4-3-3. E’ stato vice di Reja all’Hajduk, anche collaboratore tecnico di Pirlo alla Juve. Poi ha continuato da solo. A Marsiglia, prima di firmare, aveva parlato con Alen Boksic, ex attaccante biancoceleste. Un altro tema da affrontare era lo staff tecnico, la Lazio ha tenuto sotto contratto Martusciello, per ora allenatore ad interim. Non è da escludere che Lotito e Fabiani lo abbiano proposo a Tudor come vice. Si saprà di più oggi. Il presidente non decide mai su due piedi, contatta vari allenatori. Il tempo stavolta stringe. L’idea, dopo le prime riflessioni, era affidare la Lazio ad un tecnico permanente, non ad un traghettatore. Così sarà. Martusciello non continuerà fino a giugno, almeno non da primo allenatore. In orbita ci sono stati anche Scaloni e Conceiçao, le suggestioni più romantiche. Il primo, cittì dell’Argentina, doveva rinunciare all’incarico e ad un contratto fino al 2026. C’è stato un contatto così come con Sergio. Lascerà comunque il Porto, è in scadenza. Ieri era rispuntato il nome di Gattuso, pallino di Lotito nell’anno in cui si era arrivati all’addio di Inzaghi. Rimbalzava anche il nome di Lopetegui, ex cittì della Spagna. Tudor è il prescelto.