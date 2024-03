Lazio, svolta a sorpresa: si dimette subito tutto lo staff di Sarri. A Frosinone solo Martusciello

Dopo l'addio di Maurizio Sarri alla Lazio , anche tutto lo staff del tecnico classe 1959 ha rassegnato le dimissioni . Una decisione a sorpresa visto che avrebbero dovuto presentarle dopo il match contro il Frosinone , in programma sabato 16 marzo. Il club biancoceleste le ha accettate e ora l'unico "superstite" alla guida tenica della squadra è Giovanni Martusciello , che siederà in panchina allo Stirpe.

Si dimette lo staff di Sarri. Rimane solo Giovanni Martusciello

Questo , infatti, il comunicato pubblicato dalla società: "La S.S. Lazio rende noto che l`intero staff tecnico di Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi. Le dimissioni sono state accettate dalla Società. Come annunciato in precedenza, la guida tecnica della squadra è affidata a Giovanni Martusciello. Il Club ringrazia lo staff per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune umane e professionali".