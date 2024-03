Diretta Martusciello, tutte le dichiarazioni dopo Frosinone-Lazio LIVE

FROSINONE - La Lazio ha fatto il suo il derby contro il Frosinone vincendo per 3-2 alla prima partita nell'era post Sarri. Buono, dunque, l'esordio di Martusciello che è stato promosso nel ruolo di allenatore (era il vice di Sarri) in attesa di sviluppi. Decisiva la mossa del tecnico che nella ripresa ha tolto Immobile per inserire Castellonos, autore poi di una doppietta lampo. Segui tutte le dichiarazioni dopo Frosinone-Lazio.