Guendouzi abbraccia Mbappé: ecco il ritorno tra i convocati con la Francia

FRANCIA - Matteo Guendouzi di nuovo convocato con la Francia. Il centrocampista ritrova la nazionale, lo fa con un giorno di ritardo dopo il forfait di Griezmann. Chiamato per sostituire il giocatore dell’Atletico Madrid è arrivato in ritiro ritrovando i suoi amici e connazionali. L’abbraccio di Mbappé e di tutti gli altri vincitori del Mondiale del 2022 immortalato sui social. Guendouzi era già in Francia, a Bourges, avvistato alla partita della squadra riserve del Bourges Foot 18, dove gioca il fratello minore Milan. Con la Lazio sta vivendo una grande stagione, ecco perché il ct Deschamps lo ha chiamato. A fine 2023 nessuna convocazione, ora invece sì. Parteciperà alle amichevoli dei Bleus del 23 e del 26 marzo contro Germania e Cile.