Lazio, prove di svolta per Tudor: c’è la difesa a 3

Rivoluzione copernicana a Formello. Prima o dopo avverrà. Tutta la fretta di Igor Tudor s’è vista in campo ieri pomeriggio: segnali di 3-4-2-1. è il suo modulo. Pur avendo una Lazio schierabile con nove uomini (per mancanza dei nazionali) ha provato delle uscite che presupponevano la costruzione a 3. Bisogna aspettare i prossimi allenamenti. Non è escluso che contro la Juve possa iniziare con il 4-3-2-1, basta poco per trasformarlo in 3-4-2-1, basta alzare un terzino in fase di possesso. I due moduli sono interpretabili doppiamente e facilmente modificabili. Anche i movimenti di ieri ballavano tra i due assetti. Tudor seguirà istinto e indole, l’ha detto subito. In mattinata aveva riunito la squadra, l’allenamento era stato molto intenso, tutto con il pallone. Poi seduta tattica. La difesa a 3 è pensata con Gila, Romagnoli e Casale. Gila e Casale ieri si sono anche scambiati le posizioni. Presto rientrerà Patric. Il centrocampo a quattro era così composto: Lazzari esterno di destra, Cataldi e Kamada centrali. Il giapponese è stato adattato per l’assenza di Guendouzi e Vecino (nazionali), più Rovella (ai box). Felipe Anderson e Luis Alberto dietro Castellanos e Immobile. I centravanti si alternavano. Mancava l’esterno sinistro: Marusic è in nazionale, Pellegrini è infortunato. Tutta un’altra Lazio. La vita, per i difensori, cambia in quanto a letture difensive, movimenti, costruzione. Con Sarri il riferimento era il pallone, adesso sarà l’avversario. Romagnoli, tra tutti, forse avrà il compito più arduo. Lazzari sarà agevolato, il ruolo di terzino non era il suo habitat. Marusic giocava a tutta fascia nel 3-5-2 di Inzaghi. Pellegrini ha caratteristiche offensive. Due mediani: Guendouzi-Rovella, sulla carta, è la coppia più assortita. Tudor partirà con Guendouzi-Cataldi. L’ex Juve è ai box per la pubalgia. Vecino è un jolly adattabile in più moduli.