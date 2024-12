Baroni, discorso alla Lazio negli spogliatoi di Napoli: da una frase nasce la vittoria con l'Ajax

La Lazio ha condiviso un video sui social per celebrare la vittoria in Europa League contro l'Ajax. Nella clip pubblicate sui profili social del club si vede Baroni incitare la squadra subito dopo il successo in casa del Napoli firmato dal gol di Isaksen. Il video prosegue poi con le immagini del trionfo di Amsterdam che ha permesso alla squadra di consolidare il primo posto del girone unico. Ma una frase dell'allenatore toscano catturata dalle telecamere è quella determinante, che fa capire da dove nasce il passo da big della Lazio.