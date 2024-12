Napoli-Lazio diretta Serie A: segui la partita di campionato LIVE

NAPOLI - Di nuovo Napoli contro Lazio a pochi giorni dalla sfida di Coppa Italia vinta nettamente dai biancocelesti. Adesso il campionato, in palio punti pesanti per le zone alte della classifica. Conte non vuole altri errori e punta sul gruppo dei titolari dopo il turnover di coppa. Baroni ritrova Tavares e Dia. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

20:19

La Lazio in trasferta: cosa dicono i numeri

Tutte le quattro sconfitte della Lazio in questo campionato sono arrivate in trasferta, compresa la più recente, contro il Parma per 3-1 al Tardini; in generale tuttavia, i biancocelesti hanno trovato il successo in due delle ultime tre gare esterne (fa eccezione proprio il ko contro i Ducali), tante vittorie quante nelle precedenti otto partite fuori casa nel torneo (2N, 4P).

20:08

Lazio, parla Marusic

Ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato il difensore Marusic: “Abbiamo vinto due anni di fila, dobbiamo dare il massimo. Ogni giocatore deve lottare su ogni pallone e con determinazione, portare il risultato. Abbiamo giocato 3 gironi fa, ma stasera sarà una partita diversa. Vediamo dove si arriverà. La carica dei tifosi? Una cosa molto bella, voglio ringraziarli, mi spiace che oggi non ci siano, ci hanno dato una grande spinta, vogliamo giocare per loro e regalare un'altra vittoria”. Qui la diretta del match.

20:02

Lazio, cosa dicono i numeri contro il Napoli

La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Napoli (2V, 1N), dopo che aveva perso tutte le quattro precedenti.

19:49

Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All.: Conte.

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni.

19:46

I numeri del Napoli in difesa

Il Napoli ha tenuto la porta inviolata in nove partite di questo campionato, meno volte solo della Juventus (10); solo una volta nella loro storia, i partenopei sono andati in doppia cifra di clean sheet nelle prime 15 gare stagionali in Serie A, nel 1970/71.

19:45

Napoli-Lazio, secondo round

Riecco Napoli contro Lazio, questa volta si gioca al Maradona. Fischio d’inizio alle 20:45.

