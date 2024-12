Ajax-Lazio diretta Europa League: le formazioni ufficiali LIVE

AMSTERDAM (OLANDA) - La Lazio di Baroni proverà a difendere il primo posto nella classifica di Europa League senza il supporto dei propri tifosi, a cui è stata vietata la trasferta ad Amsterdam in casa dell'Ajax. Segui la partita in diretta .

19:41

I fedelissimi di Baroni in Europa

Sono ben quattro i giocatori della Lazio che sono partiti titolari in tutte le cinque partite fin qui dei biancocelesti in questa stagione dell’Europa League: Pedro, Marusic, Vecino e Tchaouna.

19:25

Ajax-Lazio è un inedito: tutti i numeri

Questo è il primo incontro in assoluto tra Ajax e Lazio: la squadra capitolina ha vinto gli ultimi due match europei contro squadre olandesi e non è mai arrivata a tre successi di fila contro queste avversarie.

L'Ajax non ha mai vinto nelle ultime 12 partite casalinghe contro squadre italiane in tutte le competizioni (6N, 6P), perdendo 6-1 contro il Napoli nell'ottobre 2022 nella più recente di queste sfide.

L'Ajax ha vinto le sue due partite casalinghe di questa Europa League (4-0 vs Besiktas e 5-0 vs Maccabi Tel Aviv); gli olandesi non vincono tre partite casalinghe consecutive nelle principali competizioni europee con un margine di almeno quattro gol dalla Coppa dei Campioni 1979/80.

La Lazio ha vinto quattro delle cinque gare in questa edizione dell’Europa League (1N), solo nel 1997/98 i biancocelesti hanno vinto cinque delle prime sei partite stagionali nelle grandi competizioni europee (in Coppa UEFA in quel caso con Sven-Goran Eriksson allenatore).

Johan Cruijff ArenA, Amsterdam