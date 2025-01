Falconiere Lazio, clamoroso: Lotito licenzia anche il medico che lo ha operato

Ennesimo capitolo della storia del falconiere della Lazio licenziato dopo un'operazione di protesi al pene ampiamente documentata, con video e foto, sui social. Anche il medico che ha operato Juan Bernabé è stato estromesso dallo staff biancazzurro. Lo ha reso noto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, a proposito della vicenda legata alle foto e al video postati sui social da Bernabè, seppure sul suo profilo privato, dopo l'intervento. Condotte "contrarie ai vincoli etici con la società" e, nel caso del clinico, "per farsi pubblicità", che hanno provocato, ribadisce il senatore FI - interpellato, secondo quanto riporta Agi, dai giornalisti a Montecitorio, a margine della seduta comune del Parlamento per l'elezione dei giudici costituzionali - un danno d'immagine alla società calcistica".

Bernabé e la protesi al pene, la storia fa il giro del mondo

La vicenda del falconiere della Lazio, da ieri, ha fatto il giro del mondo. Inghilterra, Spagna, Germania, Portogallo, Stati Uniti: i social e i media di tutto il mondo si sono occupati della vicenda. Il post su X in cui la Lazio annunciava il licenziamento di Bernabé ha avuto milioni di visualizzazioni e ancora oggi se ne parla ovunque. Lotito, riporta invece Dire, ha anche annunciato: "L'aquila non volerà più perché era legata a quella persona. Lavoreremo per far sì che ce ne sia un'altra anche perché me la sono inventata io quella storia".