Lazio, anche il falconiere migliora le sue prestazioni: il motivo

E' colui che fa scendere l'aquila Olympia, simbolo della Lazio, nello stadio Olimpico a Roma quando i biancocelesti giocano in casa. Come riportato da Adnkronos, Juan Bernabé - falconiere della squadra della Capitale - si è sottoposto questa mattina a a Roma alla Clinica Nuova Villa Claudia ad un impianto di protesi peniena. Ad operare il falconiere è stato il chirurgo urologo-andrologo Gabriele Antonini, da anni uno dei massimi specialisti a livello internazionale per l'impiano di protesi peniena. Juan, 56 anni, "sta bene e già freme", sottolinea all'Adnkronos Salute Antonini che aggiunge "oggi la protesi peniena non deve essere vista come un trattamento per le conseguenze di una malattia oncologica ma anche un dispositivo per migliorare la propria sessualità, Juan - precisa - con l'avvicinarsi di un problema di vascolarizzazione che incide su una erezione performante, ha deciso per l'operazione per ritrovare un'attività sessuale ai suoi livelli. Evitando l'uso di farmaci che a lungo andare hanno effetti collaterali".

"La protesi peniena idraulica tricomponente è una soluzione rivoluzionaria per gli uomini affetti da deficit erettile, una condizione che può insorgere a causa di patologie come il diabete, problemi vascolari, malattie cardiovascolari pregresse o interventi oncologici, come la rimozione della prostata. Ma non solo - rimarca Antonini - sempre più uomini, come Juan Bernabé, decidono di ricorrere a questa chirurgia per migliorare la loro esperienza sessuale, raggiungendo livelli di performance e soddisfazione impensabili con altri trattamenti". Antonini si distingue come uno dei massimi esperti mondiali in questo campo con oltre 2.500 interventi eseguiti in Italia e all'estero. Grazie a una tecnica mininvasiva estremamente innovativa, Antonini è in grado di effettuare l’intervento in appena 15 minuti, con un’incisione infrapubica di soli 2 centimetri. Questo approccio riduce al minimo i tempi di recupero e garantisce risultati eccellenti sia dal punto di vista estetico che funzionale. L’esperienza di Juan Bernabé, "è solo una delle tante storie di uomini che hanno ritrovato la fiducia in sé stessi e nella propria vita sessuale. Siamo di fronte ad un vero cambio di paradigma per gli uomini che desiderano riprendere il controllo della propria vita intima", conclude Antonini che condivide con il falconiere la passione per la Lazio.