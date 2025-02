Lazio, Castellanos con il ritmo da bomber: cosa cerca contro il Napoli

Quello che gli manca forse lo sta trovando: il gol a raffica, da pallottoliere. Segna sempre Taty, quanto sarebbe bello. Ha segnato contro Cagliari e Monza, non gli è mai riuscito di farlo tre volte di fila in campionato. Ha una nuova occasione. Alle big ha fatto gol solo al Milan ad inizio stagione, punta il Napoli. Sappiamo tutto di lui, del suo essere centravanti di manovra, da battaglia, raro per eleganza e capacità di servire assist, ce ne sono pochissimi del suo livello tecnico. Ma tutti chiedono più gol al giocatore che tira di più nello specchio in campionato (34 volte). Spalanca la porta agli altri e lui la trova sbarrata. La Lazio non gioca per lui, è più lui che gioca per la Lazio. Si sta cercando il giusto mix per fare di Castellanos un centravanti moderno e un ariete antico. I numeri certificano l’evoluzione, aspettando la conferma. Nelle ultime due partite non ha solo segnato, ha anche servito due assist. La striscia è aperta, il conto è aperto e non può essere chiuso stasera: «Sappiamo che il Napoli è una squadra forte, ma noi dobbiamo fare la nostra partita. È importante vincere per i nostri tifosi, dobbiamo fare una partita intelligente», le parole dell’argentino. Ha parlato del Napoli, del quarto posto e del possibile derby europeo a Dazn: «Un derby è sempre una gara da affrontare con entusiasmo da parte nostra e dei tifosi. È sempre bello giocarlo...». Senza l’ombra di Ciro, Taty si sente più libero: «Penso che questa stagione sia diversa dalla precedente. La fiducia del mister è troppo importante per me. Si deve sempre migliorare anche nella vita, è importante lavorare giorno per giorno per la squadra e per se stessi». Taty ha un sogno: «Vincere un trofeo con questa maglia è l’obiettivo di quest’anno. Sono più grande e più maturo».